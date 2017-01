Donis Figueroa/FOTOS: Leonel Jiménez

Ciudad de Guatemala, 27 ene (AGN).- El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y dirigentes del Frente Nacional de Lucha (FNL) alcanzaron consensos hoy para dar solución a las demandas de los salubristas en Guatemala, durante una reunión que presidió la titular de la cartera, Lucrecia Hernández Mack.

En el encuentro también participaron representantes del Ministerio de Trabajo, de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos y de la Secretaría Privada de la Presidencia.

Hernández detalló que se acordó con los trabajadores reactivar las Juntas Mixtas y formar comisiones para discutir los temas estructurales y definir una ruta para el pago de la deuda de 16 meses que se tiene por un bono de antigüedad a los empleados.

Agregó que hasta el momento no se sabe el monto que se adeuda, ya que se tiene que analizar el sueldo base de cada trabajador y si se otorgaron algunos pagos.

“Se acordó que en la siguiente reunión, prevista para el próximo miércoles, participará el presidente Morales para refrendar los compromisos que se alcancen con el FNL, que aglutina a más de 25.000 empleados”, dijo Hernández.

Voluntad política

Por su parte, Luis Alpírez, dirigente del FNL, agradeció la “buena voluntad” de las autoridades de sentarse a la mesa de diálogo para buscar soluciones a la problemática de la continuidad laboral.

“Necesitamos dialogar y hacer acuerdos con el despacho ministerial sobre los temas que están causando alguna inestabilidad en la relación trabajadores-ministerio”, manifestó el sindicalista.

Añadió que están decididos a avanzar en el diálogo y, sobre todo, cumplir los acuerdos que se logren.

“El miércoles, tal como lo ofreció el Presidente, será la segunda reunión para refrendar los compromisos que estamos haciendo”, aseguró el dirigente tras concluir el primer encuentro en la sede del ministerio.

Resaltó que los empleados, al igual que las autoridades, están preocupados por la salud, los medicamentos y los insumos, pero también “queremos encontrar el mecanismo para dignificar a los más de 25.000 afiliados del sindicato”.

Alpírez afirmó que están comprometidos con mantener a flote el sistema de salud y avanzar en las negociaciones para que continúe la gobernabilidad.

Principales demandas

Desde el pasado lunes, cientos de trabajadores de la cartera salieron a las calles a manifestar, como medida de presión para que sean contratados nuevamente en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

En ese sentido, la ministra enfatizó que no existen despidos ni destituciones masivas y que en las denominadas Juntas Mixtas Locales se analizarán los expedientes de los empleados que no serán recontratados para establecer si no hubo alguna “injusticia”.

De acuerdo con Hernández, el 98 por ciento de los 30.000 empleados de su cartera serán contratados de nuevo.