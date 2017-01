Brenda Larios/Oscar Alveño

Puerto Barrios, Izabal 25 ene (AGN).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, pidió hoy a las autoridades del Ministerio de Comunicaciones y de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, que los dividendos que se obtuvieron el año pasado sean invertidos en el mejoramiento de esas instalaciones situadas en Puerto Barrios, en el caribe del país.

“Necesito que este año no me entreguen utilidades, no sé si hay que cambiar la ley, pero yo quiero inversión en el puerto”, dijo el presidente Morales durante su discurso en el acto oficial de la entrega de dividendos del 2016.

Este año le fueron entregados 84,3 millones de quetzales de las utilidades del año pasado, de los cuales 4,2 millones fueron para las municipalidades.

El mandatario informó que en junio próximo se realizará el libramiento de la carretera entre Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios.

“Guatemala necesita de todos y estamos trabajando para mejorar la infraestructura y portuarias”, expresó Morales.

Además, el presidente Morales señaló que este año se destinarán 50 millones de quetzales para el remozamiento de hospitales en Guatemala.

Otro de los proyectos que se impulsan en Izabal es el de la rehabilitación de 60 kilómetros de carretera, lo que generará un ahorro de 10 millones de quetzales.

En el 2016 el Gobierno de Guatemala, a través de los ministerios de Defensa y Comunicaciones, rehabilitó 3.000 kilómetros de carretera a nivel nacional.

En la entrega de los dividendos, el jefe del Ejecutivo estuvo acompañado por el ministro de Comunicaciones, Aldo García, y representantes de la Portuaria Santo Tomás.