Ciudad de Guatemala, 21 ene (AGN).- El respeto por la aplicación de la justicia que mantiene como presidente de Guatemala en el caso que afecta a su hijo José Manuel Marroquín Morales y a su hermano mayor Samuel Morales, le ha generado simpatías y muestras de respeto al jefe de Estado Jimmy Morales.

El mandatario, como representante de la unidad nacional, se ha apartado de este proceso y deja que el sistema de justicia funcione, pero como padre y hermano también ha mostrado su total respaldo a sus familiares detenidos y encarcelados de forma preventiva.

Morales ha reconocido que pese a la situación “difícil” que viven junto a su familia, seguirá confiando en la justicia y que continuará sentando las bases para fortalecer la democracia “cueste lo que cueste” porque su compromiso es con Guatemala.

Sin embargo, el Presidente espera que la imparcialidad de los jueces y el principio constitucional de inocencia debe prevalecer en el proceso en contra de su hijo y de su hermano.

El jefe del Ejecutivo les ha enviado un mensaje claro de apoyo a sus dos familiares, pero advierte que como mandatario tiene que dar el ejemplo de respeto a las instituciones

“Como Presidente decidí apartarme de este tema, porque no es el Presidente el que debe discutir los temas de justicia. Creo que el sistema de justicia debe funcionar en el país y para cumplir con lo que se dice uno tiene que actuar, y ser el ejemplo a seguir”, ha dicho Morales en algunas entrevistas.

Como ciudadano también se ha reservado sus comentarios en el sentido de si está o no de acuerdo con las decisiones de las autoridades judiciales porque, aclara, “no es momento de hablar”.

En reiteradas oportunidades Morales ha defendido el respeto por la justicia y la institucionalidad del país. De hecho junto al Congreso y el Organismo Judicial, y con el respaldo del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) impulsa una reforma constitucional al sector justicia.

El Presidente no ha interferido en este proceso que afecta a su hijo y hermano y ello ha sido reconocido por el comisionado de la Cicig, el jurista colombiano Iván Velásquez, quien además aclara que José Manuel y Samuel Morales no se beneficiaron económicamente en el caso conocido como “Botín Registro de la Propiedad”.

Y esa no injerencia le han valido al mandatario sendas simpatías por dar el ejemplo de respeto al imperio de la ley.

La misma poderosa cúpula empresarial aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) han valorado la postura asumida por Morales frente a las acciones contra sus dos familiares.

“Hay que reconocerle al Presidente que está actuando como todos esperaríamos que actuara un Presidente con ese mensaje que dio”. Esa fue la reacción del Cacif a través de su máximo líder, José González Campo, quien resaltó que la postura de Morales es “acertada”.

Morales “está poniendo su responsabilidad como Presidente muy en alto, el mensaje (de respeto a la ley) es un ejemplo de que él está dándoles a las cosas su peso específico y está asumiendo su responsabilidad, considera González.

Sus 14 ministros y el vicepresidente Jafeth Cabrera también le han patentizado todo su respaldo ante la situación familiar que vive y le han manifestó también su admiración por dejar en manos de la justicia el caso.

El Presidente “es un hombre que da la cara y que está respetando la ley y no tiene ninguna influencia hacia los tribunales”, asegura Cabrera.

El periodistas José Rubén Zamora, propietario de El Periódico, uno de los más críticos de los gobiernos anteriores y que denuncia en su medio los actos de corrupción, empero, ha reconocido la valentía de Jimmy Morales.

“Mis respetos, admiración, reconocimiento y apoyo moral para el señor presidente Jimmy Morales. Su comportamiento y su no interferencia en el caso de su hijo, no obstante su gran pena y dolor, es un ejemplo para todos los guatemaltecos. Tuve tres meses para interferir y no lo hizo”, escribió Zamora.

El pasado miércoles el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal resolvió abrir proceso penal por fraude contra José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales por su presunta participación en hechos relacionados con contratos por servicios y compras realizados por el Registro General de la Propiedad en el año 2013.