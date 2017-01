Amafredo Castellanos / Foto: Óscar Dávila (SCSPR)

Ciudad de Guatemala, 19 ene (AGN).– El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, insistió hoy en la necesidad de restablecer el proceso para la operación de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), mediante un nuevo contrato de usufructo por 21 años, pues advirtió que el país corre el riesgo de perder un bien y el costo de ello recaería en los guatemaltecos.

“Rescatemos ese puerto”, pidió el mandatario en una entrevista con Vea Canal, de la televisión guatemalteca.

Citando como ejemplo un auto Mercedes Benz abandonado a la orilla del mar advirtió: “Se va a picar y no será de beneficio para Guatemala; es más, se va a ir a un litigio internacional y Guatemala corre el riesgo de perderlo, como le tocó pagar (por un litigio para la recuperación de) Fegua (Ferrocarriles de Guatemala)”.

El mandatario advirtió con relación en los orígenes del anterior contrato fraudulento que “hoy tenemos un problema y debe solucionarse, porque si no, quien va a pagar es el pueblo de Guatemala, nadie más”.

Preguntado acerca del carácter fraudulento del contrato anterior, comentó que eso “está bien, y hay que hacerlo y por eso se presenta un nuevo contrato”.

“Entonces –aclaró-, esto no es una limpieza de una cosa sucia, sino es una solución limpia de un problema existente”.

Hizo ver que ante preguntas que le formulan sobre por qué no se opta por una licitación normal, su respuesta es que “no se puede”. “Eso se debió haber hecho en el 2009, ¿quién gobernaba en el 2009? No sé, tengo muy mala memoria; lo que sí le puedo decir es que eso debió hacerse en el momento correcto y no se hizo”, lamentó.

La propuesta

En cuanto a la solución que propone su administración explicó: “Solo tengo una opción” y aclaró que “no es política, es legal”. Hizo ver que esta está estudiada como la “única posibilidad” y que se basa en el artículo 98 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El Ejecutivo presentó en noviembre de 2016 la iniciativa de ley para que TCQ pueda operar sobre la base de un nuevo contrato.

El presidente Morales comentó que la propuesta contempla una indemnización de 42 millones de dólares a los guatemaltecos. Explicó que es la primera vez en la historia que esto ocurre y que se establece una “condicionante” a la multinacional APM Terminals, propietaria de TCQ: “Si es encontrada culpable de participar en corrupción, en ese instante pierde el derecho de la concesión y pierde el dinero invertido”.

Del mismo modo, indicó que la iniciativa de ley comprende una cláusula en la que se establece que “bajo ninguna circunstancia impedirá la continuación de las investigaciones criminales y las consecuencias que puedan tener las personas que participen, incluida APM Terminals”, dijo.

En este sentido, subrayó que “la investigación criminal continúa y nosotros hemos sido tajantes en decir que las investigaciones se hagan, cueste lo que cueste, y que se respetan los procesos, cueste lo que cueste”.

El panorama

A finales de diciembre de 2016, en conferencia de prensa en la Torre de Tribunales, el interventor de TCQ, Alexander Aizenstatd, advirtió que la situación de esa empresa es “altamente delicada” y que si no comienza a operar “pronto”, se perderán los activos.

“La situación financiera de TCQ es sumamente delicada porque no está generando ingresos, tiene millonarias deudas y los fondos de la caja se están acabando”, dijo Aizenstatd.

Explicó que el pasado jueves venció el plazo para pagar más de 4 millones de dólares correspondientes al primer pago de capital de un préstamo de 126 millones de dólares adquiridos con tres bancos, y no se realizó por falta de fondos.

El interventor manifestó que los recursos que tiene en caja TCQ son menores a los 4 millones de dólares.

“Si la terminal no opera en el corto plazo, la situación será irreversible” porque “se perderían los activos que suman unos 180 millones de dólares, 70 por ciento de ellos de deuda”, alertó.