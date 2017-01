Foto: Marvin García (SCSPR)

Ciudad de Guatemala, 18 ene (AGN) – El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, dijo hoy que el respaldo a su hermano e hijo, quienes fueron detenido y citado por un tribunal, respectivamente, es “total”, pero advirtió que también es “total” su respeto a la ley, como lo ha hecho siempre.

“Respaldo como familia, total; el respeto a la ley, como ciudadano, como presidente, total, como lo hemos hecho siempre”, expresó el mandatario durante breves declaraciones a la prensa en una gira de trabajo que tenía contemplada para este miércoles en el sureño departamento de Retalhuleu.

Momentos antes el mandatario había expresado a través de redes sociales que el imperio de la ley debe prevalecer en Guatemala.

“El imperio de la ley debe prevalecer sobre todas las cosas”, publicó la mañana de este miércoles el mandatario en su cuenta oficial de Twiiter unas horas después que su hermano, Samuel Morales fuera detenido en su vivienda y su hijo José Manuel Morales Marroquín compareciera voluntariamente a una citación judicial.

El mandatario viajó este día a la aldea El Xab, en el municipio de El Asintal, en Retalhuleu, para inaugurar, con apoyo empresarial, un edificio escolar, donde hasta el año pasado las aulas sólo contaban con divisiones improvisadas de bambú.

En tanto, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala, Alfredo Brito, dijo a Efe que el mandatario “se mantendrá al margen de todo”, en referencia a su respeto “total” a la disposiciones judiciales y a las acciones de los entes de investigación.

“El presidente es respetuoso de la ley. Nunca ha interferido y dejará que los entes de Justicia hagan su trabajo como es debido. La independencia de poderes es respetada y se mantendrá al margen de todo”, manifestó Brito en una conversación telefónica con Efe.

“Me siento tranquilo, en paz. No he cometido ningún delito, si alguna falta he cometido estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias que eso tenga”, dijo Samuel Morales a medios nacionales al llegar a los tribunales.

La fiscal general, Thelma Aldana, confirmó a medios locales la detención del hermano del mandatario a causa de su presunta participación en un hecho de compras fraudulentas en el Registro General de la Propiedad, un caso por el que ya son procesadas unas 25 personas.

Morales Marroquín, hijo del presidente, se presentó al juzgado para aclarar su situación en atención a una citación judicial.

El presidente Morales ha expresado reiteradamente que respeta la actuación de los órganos de justicia y que mantiene firme su decisión de no interferir en sus investigaciones para que el Estado de Derecho prevalezca en el país.

El caso está a cargo del Juzgado Sexto de Instancia Penal, en donde la jueza Silvia de León deberá determinar cuándo se deberá cumplir la audiencia de primera declaración.

El caso fue descubierto en 2016 por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala (CICIG).

Esta mañana los titulares de ambos entes de investigación, Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez, ofrecen una conferencia de prensa para exponer los detalles de la acusación.