Ciudad de Guatemala, 14 ene (AGN).– Educación y salud son dos ejes importantes para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el “motor” de la estrategia de gobierno del presidente Jimmy Morales, de cara a 2017, anuncia el titular, Aldo García, quien evalúa los avances logrados en 2016 y la acción que se ejecutará este año.

Sin duda, el tema de infraestructura productiva, particularmente en el caso de carreteras, ocupa y se convierte en un desafío para el CIV, pero García se encarga de aclarar que no es el único.

“Son cinco ejes del Plan General de Gobierno: transparencia, salud, educación, seguridad y desarrollo; nosotros nos situamos en desarrollo y somos como el motor, como un ministerio de servicio que apoya a los demás”, define García.

Agrega que “el Plan Operativo Anual (POA) 2017, del CIV, alinea dos ejes importantes del Plan de Gobierno: educación y salud”, esto en el contexto de la estrategia general del Ejecutivo de atender los temas priorizados en función del desarrollo del país, después de pasar por un proceso de ordenamiento y salir de los nudos que establecía la corrupción.

¿Cuál es el grado de complejidad de un ministerio como el CIV y cómo lo recibe?

El grado de complejidad es alto. Tiene muchas áreas y todas son complejas, sobre todo porque este ministerio lleva la carga de inversión y esa carga de inversión no ha sido la más exitosa en años anteriores.

Si bien es cierto, a diferencia del año 2016, ha habido suficiente dinero, ese dinero no ha sido bien empleado, ha sido muy cuestionado y eso ahí se deriva de que el ministerio no lo encontramos bien, sino con enredo, problemas y altos niveles de corrupción.

¿Qué representó encontrar las cosas así?

Frente a la complejidad y los altos niveles de corrupción, tuvimos dos opciones: o continuamos con la misma tónica, o nos detenemos a revisar qué es lo que está ocurriendo.

Nuestra decisión fue detenernos a ver y revisar todo aquello que estuviera en malas condiciones.

¿Qué tipo de evidencias de corrupción encontró?

Por ejemplo, en el área de vivienda, que maneja el Fondo para la Vivienda (Fopavi), encontramos que muchos desarrolladores trabajaban muy de cerca con los beneficiarios y habían alterado demasiado esta relación, al extremo que hay lugares donde se deberían encontrar casas, viviendas, y no se encontró nada. El dinero salió, pero no se ve reflejado en la propiedad de una persona, en un terreno o algo, que para eso es un subsidio que el Estado está dando.

¿Y en el caso de carreteras?

Tuvimos un secuestro de 180 expedientes de precalificados por parte del Ministerio Público, que suponía más de la mitad de todos los expedientes que estábamos trabajando nosotros.

Esto por los altos índices de corrupción, dudas sobre la precalificación de las empresas que hacen la obra pública tanto para el Estado como para el poder local o los gobiernos locales. Para ambos sirve la precalificación. Detectamos focos de corrupción y los denunciamos al MP. Fueron seis casos y el MP se llevó 186 expedientes.

¿Qué pasa con los proyectos objeto de dudas y denuncias?

Estos proyectos están detenidos y no se pueden cancelar, porque la cartera de deuda ronda los 750 millones de quetzales. No pagamos esa cantidad hasta no saber y auditar en campo si el requerimiento de pago era correcto. Ahí fue donde empezamos a detener la ejecución presupuestaria, pero era preferible trabajar de esa manera a venir y efectuar los pagos y nosotros ejecutar el cien por ciento de nuestro presupuesto.

¿Esto equivale a apegarse al principio de la transparencia que se persigue en este gobierno?

Lo primero para mí es la transparencia, la honestidad, evitar la corrupción y la prueba real es que una decisión para el tema de carreteras, retomando un poco el tema de carreteras, es que cuando decidimos lanzar todos los eventos de Covial para mantenimiento y de bacheo, de señalización, todos los eventos fueron abiertos y públicos. Dejó de ocultarse. Se llamó a los grupos de empresarios, se trajo a los diputados y delante de todos se abrieron las ofertas económicas y todo mundo se enteró de si ganaba o perdía y quiénes ganaba y quiénes perdían.

Esa transparencia con que empezamos nuestra gestión en el caso de Covial es a partir de abril de 2016 y esa fue la tónica. Eso se replicó en el caso de la Dirección General de Caminos cuando lanzamos la obra de Tulate-Cuyotenango-Tulate. En la historia se había tenido ese tipo de transparencia. Lo usual era: los oferentes vienen, presentan sus ofertas económicas se les dice: dentro de cinco o seis días les vamos a dar quién ganó. Ahora presentaron sus ofertas económicas, se ven las franjas, se da el precio que nosotros teníamos que dar públicamente y ahí se define al ganador o quiénes, por lo menos, estuvieron en la franja calificadora.

Posteriormente ya viene la junta de calificación, a ver todos los aspectos técnicos si los reúnen o no, pero se ha roto con ese esquema y así se va a continuar.

¿Cómo funciona y qué persigue este ministerio que usted define como un “motor”?

Cuando alineamos los ejes de salud y educación, le pedimos a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) que nos dé la prioridad de todos los centros de salud que considere, es decir, en los lugares donde hay problemas de seguridad alimentaria.

Nuestra responsabilidad es que las carreteras para llegar a ese centro de salud estén en buen estado. La idea es tenerle bien la carretera para que una ambulancia pueda llegar sin problema, que una vacuna pueda llegar sin problema, que un alimento para nutrir a los niños pueda llegar.

Y en el ámbito de educación, también. Debe de priorizar los municipios. Educación me ha dado 161, la Sesan me dio 4 departamentos y 49 municipios. Salud me dio otros 160 municipios, pero me deben priorizar los municipios.

¿Esto implica que la coordinación es un factor clave?

Claro. Todas las instituciones intervienen para el efectivo desempeño y ejecución de los proyectos. Para hacer una inversión, el CIV necesita un estimado, eso me lo da la Secretaría de Programación y Planificación (Segeplan); luego tengo que hacer un estudio de impacto ambiental y eso me lo da el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Pero si esas entidades no me apoyan para hacer ágil el proceso, por mucha buena intención, eso se va a frenar. Entonces, todos debemos trabajar de una manera coordinada e interinstitucional.

Por ejemplo, en el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), veo que las carreteras se dañan porque sufren una carga excesiva de transporte. Tengo, para evitarlo, que ponerme de acuerdo con la SAT para tener básculas en las aduanas.

Entonces, estamos en esta tarea de alinear objetivos, como parte de la estrategia de trabajo del presidente Morales.

Hoy le decía al ministro de Agricultura (Mario Méndez): “Tú identifícame dónde están tus principales productores de papa, de brócoli, de chile, y yo me voy a preocupar de que si ellos van a movilizar su producto al mercado interno o lo van a exportar, la carretera debo tenerla en buen estado, pero me tienes que decir dónde están”.

Esto es trabajar todos de manera interinstitucional y esto hará posible que el pueblo tenga las oportunidades que necesita para desarrollarse un poco más.