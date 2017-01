Mildred Morales / Foto Leonel Jiménez (SCSPR)

Ciudad de Guatemala, 14 ene (AGN).- Durante la presentación del primer informe de Gobierno, el presidente Jimmy Morales aseguró que no dará “ni un paso atrás” en su decisión de trabajar por Guatemala y reiteró que hará todo por el país, porque esa es la razón por la que la población lo eligió.

“Ni un paso atrás, por Guatemala todo, para eso fui electo y por ello viviré”, dijo el mandatario luego de dar a conocer los logros que junto con su equipo de Gobierno obtuvo durante el primer año de su gestión.

Morales centró su discurso en la recuperación de las finanzas de la nación, que dieron resultados positivos como la recaudación tributaria por encima de la meta, así como también en la transparencia que se promovió en todas las instrucciones estatales, la cero tolerancia a la corrupción, la modernización del Estado y el fortalecimiento institucional.

Al iniciar su alocución el mandatario reconoció que estar al frente del país es un trabajo que lo “fulminó de cansancio” y que a la vez sacó su lado más humano al darse cuenta de la desolación del pueblo y las grandes necesidades que enfrenta.

Reconoció también la labor de su equipo, a quienes vio cansados, pero no detenidos. “Los he visto frustrarse, pero no han claudicado y los he visto casi derrotados, más nunca vencidos”, dijo.

Lo que se hace bien, cuesta

Asimismo, el mandatario hizo ver que “las cosas bien hechas tardan y cuestan”.

Morales destacó como los principales logros del primer año de trabajo el éxito que se obtuvo en la propuesta para la viabilizacíon del presupuesto, el cambio de directorio y jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la contención, priorización y calidad del gasto, que permitieron ahorros por más de 1.225 millones de quetzales.

Además resaltó que se recuperó la confianza financiera hacia el país, lo cual permitió que se rescatara la caja fiscal negativa y se dejara en más de 1.300 millones de quetzales y se lograra una recaudación fiscal por encima de la meta.

Otros temas que mencionó el jefe de Estado fueron la cero tolerancia a la corrupción y modernización del estado, la promoción de la transparencia y el gobierno abierto, el fortalecimiento institucional y las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Seguridad, salud y educación

En seguridad se logró la desarticulación de 89 estructuras criminales, la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes descendió en un 5%, respecto de 2015.

“Guatemala ha salido del listado de las diez ciudades más violentas del mundo, además se logró la incautación de más de 12.800 kilos de cocaína, cantidad record en un año en Guatemala y se graduaron 2.136 nuevos agentes de Policía Nacional Civil”, comentó el mandatario.

En salud, se ejecutaron 4.350 millones de quetzales en programas de nutrición y seguridad alimentaria, se entregaron 17.179 toneladas métricas de alimentos, con una inversión de 242 millones de quetzales, además se inició el rescate de la red hospitalaria de todo el país.

“Se otorgaron 850 millones de quetzales adicionales al Ministerio de Salud, que ejecutó el 92% de su presupuesto. Tan solo en 2016 se logró un promedio de abastecimiento de 86%, el porcentaje más alto de los últimos años.

En vacunación se tenía como meta 25.000 niños y finalmente se logró vacunar a más de 73,000 niños en una semana. En 2017 los dos hospitales más grandes del país, así como 19 hospitales más, iniciarán sin deudas, con la disponibilidad completa

En educación se logró superar en 17 departamentos los 180 días efectivos de clases, se hicieron los cuatro desembolsos al programa de alimentación escolar, con un monto de 600 millones de quetzales.

Así también, se invirtieron en útiles 117,5 millones de quetzales para 2,4 millones de niños, la valija didáctica fue entregada a 90.000 maestros. Se remozar 332 centros educativos, se construyeron nuevas aulas y se entregaron más de 13.000 escritorios, además de 3.000 equipos de cómputo para 214 establecimientos públicos.