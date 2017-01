Mildred Morales

Ciudad de Guatemala, 14 ene (AGN) – El presidente de Guatemala Jimmy Morales advirtió hoy que la solución a los problemas nacionales demanda la participación de “todos” los guatemaltecos y reiteró sus elogios para su equipo de Gobierno, pues señaló que éste fue artífice de los avances logrados en su primer año de gestión.

“Lo que me deja este primer año de Gobierno es ratificar lo que siempre he pensado, no es una persona ni es un pequeño equipo, sino es la participación de todos como se puede lograr la solución de los problemas que nos afectan a todos”, dijo en una entrevista la noche de este sábado en T13 Noticias.

El mandatario, no obstante, volvió a reconocer el trabajo de sus ministros y secretarios de Estado como principal causa de los logros obtenidos en su primer año de gestión. Afirmó que sin su respaldo el país no hubiera avanzado como lo hizo el año pasado.

“Si no hubiera tenido el equipo que elegí y que nombre, difícilmente hubiera podido entregar lo resultados que hoy estamos entregando, que quizá no son los mejores, pero son muy positivos y mejores de la Guatemala que yo recibí hace un año”, expresó.

En cuanto a sus expectativas para los tres años que quedan de su mandato, el Presidente dijo espera poder entregar “mejores resultados” y dejar “cimentadas las bases para que Guatemala pueda tener una mejor educación, un sistema de salud verdaderamente equilibrado, desde la limpieza de las aguas, en los ríos, en los lagos, el uso de los desechos sólidos, hasta el sistema hospitalario”.

“Hay un trecho largo por recorrer”, en estos temas, reconoció el dignatario, pero afirmó que al final espera llegar y decir: “no goberné en vano, no viví en vano”.

Concluyó: “mi compromiso íntegro, mi deseo de servir total. He cometido errores, quizá los seguiré cometiendo, pero gracias a Dios creo que ha habido más aciertos. Que Dios los bendiga, y gracias por confiar en mí”.