Marlyn Valdez / Foto: Archivo

Ciudad de Guatemala, 30 dic (AGN) – El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) interpuso una demanda penal en contra de la empresa Lion Brand de Centro América por múltiples faltas cometidos en contra del ambiente, informó la cartera por medio de un comunicado.

Esta empresa, dio cuenta, es la encargada de procesar carnes rojas para importantes cadenas de supermercados como Wallmart y La Torre. Esto, subrayó “aumenta la gravedad de los hechos porque además de generar contaminación ambiental, pone en riesgo la salud de las personas que consumen alimentos procesados en esta planta”.

La denuncia, identificada con el número 05005-2016-01524, fue interpuesta en el Juzgado de Primera instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, localizado en Escuintla.

El MARN solicita medidas precautorias en contra de Lion Brand. Estas medidas contribuirían a frenar la contaminación los afluentes de aguas y mantos friáticos cercanos a su planta procesadora para que se cumpla con lo establecido en las leyes vigentes.

Indicó que durante inspecciones oficiales realizadas recientemente, se logró determinar que dicha empresa incumplió con múltiples disposiciones establecidas en los acuerdos gubernativos:

411-2002 Reglamento para Rastros Bovino, Porcino y Aves que hace referencia a la necesidad de normar proceso higiénico-sanitario del sacrificio y destace de ganado.

236-2006 Reglamento de las Descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos.

Acciones son necesarias por la salud

Alfonso Alonzo, Viceministro de Ambiente informó que estas acciones se están emprendiendo en distintos puntos del país ya que se logró determinar que la mayoría de rastros están incumplimiento las medidas para la protección del medio ambiente o no poseen licencia ambiental para operar.

“Hemos encontrado plantas de tratamiento deficientes, lagunas de oxidación inadecuadas, otros procesos para el tratamiento de desechos que no son los recomendables, otros cambiaron su razón social y por lo mismo no tienen licencia ambiental para estas funciones”, concluyó Alonzo.

Esta gestión legal forma parte de una serie de medidas a nivel nacional para lograr el correcto tratamiento y uso de aguas residuales que, además incluyen capacitación y apoyo técnico a las municipalidades para el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes.

Otros casos

El pasado 19 de diciembre, el MARN y el de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) notificaron al Centro Ganadero ubicado en el departamento sureño de Escuintla, su cierre temporal y una sanción de 75.000 quetzales por incumplir normas sanitarias.

En esa ocasión, el viceministro Alonso informó que las plantas de tratamiento “no se encuentran en óptimas condiciones” y que además deben tener un protector para que el agua no se filtre.

Alonso aseguró que este cierre temporal será de al menos tres meses y advirtió que si se hace caso omiso de la medida y ellos continúan las operaciones, el que seguirá el caso será el Ministerio Público (MP).

El funcionario anunció que trasladarán la denuncia penal al ente investigador porque tras varias resoluciones tuvieron tiempo para presentar pruebas de descargo y no lo realizaron.

Comentó que esta empresa estará en su derecho de presentar recursos para desvanecer la sanción interpuesta.

Agregó que estas plantas de tratamiento “no cuentan con oxigenadores y no se encuentran en óptimas condiciones para operar”, por el cromo que produce la sangre de las reses.

Alonso afirmó que “aquí lo que estamos haciendo es que estamos cumpliendo, está de más decir que se está enviando notificación para cumplir con la ley”.