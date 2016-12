Marlyn Valdez De León/Oscar Dávila

Ciudad de Guatemala, 29 dic (AGN).- Para Guatemala el 29 de diciembre de 1996 es una fecha histórica y hoy, 20 años después, se conmemora el 20 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna.

Uno de sus principales artífices es Álvaro Arzú, quien gobernó el país entre 1996-2000. Fue quien firmo los tratados cuyos avances, en su opinión, no son medibles, pero asegura que la responsabilidad de cumplirlos es de todos los guatemaltecos.

En una entrevista con la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) el expresidente y actual alcalde de la capital hizo una valoración de los acuerdos que pusieron fin a los 36 años de conflicto armado interno.

¿Qué valoración le hace a los Acuerdos de Paz, firmados hace 20 años?

Bueno, he oído muchos comentarios, sumamente disimiles, incluso de personas que critican el tema de la paz y que fueron las que más se beneficiaron, ya fuera por que estuvieron en el exterior o por que no podían llegar a sus propiedades sin pagar impuestos de guerra. Son los más enérgicos detractores de la paz. En todo caso la paz se firmó a pesar de la prensa, a pesar de las críticas, de la intransigencia de las ideologías extremas. Y si para bien se puede decir que Guatemala dejó de vivir un pasado oscuro y que nadie ha muerto por razones políticas a partir de esa firma.

Yo creo que no hay acuerdo que pueda compararse con el de el cese al fuego.

¿De los 12 acuerdos firmados, qué es lo que ha sido cumplido?

Los acuerdos no se pueden medir a nivel porcentual o numérico porque hay unos más importantes que otros. Como le decía, que acuerdo puede ser superable a dejar de halar el gatillo por razones políticas, ese es un acuerdo supremo y que en muchos países hoy día todavía sufren guerras internas, guerras civiles, guerra entre hermanos, pues no lo han podido lograr. Gracias a Dios, Guatemala si lo pudo lograr. Entonces verdaderamente es un milagro, no fue producto de alguna estrategia de nadie y de ese milagro pues hoy día los guatemaltecos podemos decir que nos sentimos complacidos y beneficiados.

¿Continúa creyendo que los acuerdos firmados son una agenda de país?

Claro, no solo es una agenda de país, sino que es despertar la conciencia no solo de una deuda social que tenemos todos los guatemaltecos, sino también que somos los únicos responsables de nuestro futuro. Eso es algo que muchas veces están renuentes a reconocer, pero así es.

¿Que corresponde hacer en el país para avanzar en el desarrollo en la inclusión y la reconciliación y cómo hacerlo?

Eso depende de cada uno de los guatemaltecos, porque la paz no es una palabra simplemente, la paz no es solo un valor, la paz es una forma de ser, una forma de vida, de actuar, de desempeñarse, esa es la paz. Entonces, lo guatemaltecos somos los únicos que podemos definir ese futuro destino.

¿Qué recomienda hacer a las autoridades para que se cumplan los acuerdos?

Todas las autoridades ponen su mejor esfuerzo tratando de hacer lo mejor posible para llevarles a todos los guatemaltecos servicios, una vida más humana. Pero de nada sirve si los guatemaltecos no tomamos conciencia de nuestra propia responsabilidad. Y ahí es donde muchas veces algunos voltean a ver para otra parte, y dentro de esa responsabilidad están las instituciones de la prensa, que generalmente ellos no quieren reconocer, bueno, no dan las informaciones con objetividad y veracidad, es una forma de violentar la paz.

Los Acuerdos de Paz se suscribieron en un instante, pero su contenido encierra una visión de lo que nos pasó, de lo que somos y de lo queremos lograr.