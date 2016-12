Brenda Larios/Oscar Dávila

Ciudad de Guatemala, 28 dic (AGN).- El presidente Jimmy Morales reiteró su compromiso de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala durante su gestión, según lo indicó en entrevista para el diario “el Mundo”, en la que también destacó el fortalecimiento de las instituciones de seguridad de este país centroamericano.

El mandatario dijo que el fortalecimiento de las instituciones puede aplicar cambios estructurales para evitar más casos de corrupción. “Puedo presumir que logramos incrementar en 595 millones de quetzales (74,3 millones de euros) el presupuesto para el Ministerio Público pese a que nos habían dejado sin financiación para esta partida. Los cambios estructurales se están empezando a ver y las instituciones están comenzando a caminar”, explicó.

Añadió que en gobiernos anteriores este país centroamericano tuvo “casos de corrupción alarmantes”, y recordó que en el 2015 la población dijo un “hasta aquí” a este tema “por lo que mi responsabilidad es luchar para que esas estructuras sean descubiertas y juzgadas”.

“Es un hecho que me han vigilado más y lo agradezco, pero una cosa es decir la verdad y la otra tratar de buscar información donde no hay y generar mentiras o inducir a ideas falsas. Creo que esto se ha dado en el país y no me refiero solo a los medios de comunicación, sino a distintos sectores que han tenido interés de desprestigiar al Gobierno”, señaló.

Uno de los ejes centrales de su gestión es la lucha contra la corrupción, un pilar que ha sido incluido en las estrategias de cada entidad del Estado, siendo un ejemplo claro los casos que fueron investigados en el ministerio de Comunicaciones por contratos anómalos para la rehabilitación y construcción de carreteras.

El Presidente dijo que hace cuatro años el mayor problema en la percepción de la población era la seguridad y actualmente es la salud, seguida de la educación y la seguridad “aunque se tengan los niveles más bajos de criminalidad que de Honduras y El Salvador”, apuntó.

Morales informó que en el tema de seguridad Guatemala está fortaleciendo la formación de los guardias del Sistema Penitenciario en República Dominicana, además del planteamiento para la construcción de tres nuevos centros carcelarios para evitar el hacinamiento.

Migración

Sobre la migración, el mandatario destacó el Plan Alianza para la Prosperidad, el cual, aseguró, fue “muy fuertemente apoyado por el presidente y vicepresidente de EEUU, Barack Obama, y Joseph Biden”, respectivamente.

Al ser cuestionado sobre la elección del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump , el jefe e Estado guatemalteco manifestó que “ él ya ha estado en el mundo, por lo que no creo que haya una diferencia. En todo caso ocupará una posición donde se toman decisiones, pero detrás de él hay toda una institucionalidad”, comentó.

El gobernante puso como ejemplo al presidente Obama: “tiene políticas muy interesantes de reformas migratorias, pero no se pudo y no fue la decisión de un hombre, sino la de toda una estructura institucional”, puntualizó.