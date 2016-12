Madrid, 28 dic (dpa)* – El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, confía en que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca no suponga grandes cambios ya que considera que Estados Unidos es “un país muy institucional” que no está dirigido “por los antojos de una persona”, según dijo en una entrevista publicada hoy en el diario “El Mundo”.

“En todo caso ocupará una posición donde se toman decisiones, pero detrás de él hay toda una institucionalidad”, explicó al rotativo español.

“Pongo un ejemplo: Obama tenía políticas muy interesantes de reformas migratorias, pero no se pudo y no fue la decisión de un hombre, sino la de toda una estructura institucional”, añadió.

Morales, de 47 años, dijo que Trump “está cometiendo un grave error” al acusar a los migrantes centroamericanos demg llevar la violencia a Estados Unidos. “Siempre me he opuesto a las generalizaciones (…) Posiblemente alguien en algún momento cometió algún crimen o quizá pudo haber matado a alguien, pero es esa persona y no la población de un país”, apuntó.

Sobre la intención del presidente electo de Estados Unidos de repatriar a personas con antecedentes penales, Morales dudó de que el país tenga “información exacta” de cuántas personas han cometido delitos “de todos los que están allí”.

“Este año ha sido el que más personas han sido retornadas, la mayor parte de México. Por ello, tenemos que mejorar nuestras condiciones para poder recibir a todo guatemalteco que quiera venir. No habría que tenerle temor a que regrese más gente si tenemos oportunidades de trabajo”, explicó.

A punto de cumplir un año como presidente de Guatemala, la corrupción ha sido uno de sus principales retos. “En el 2015, Guatemala dijo un ‘hasta aquí’, por lo que mi responsabilidad es luchar para que esas estructuras sean descubiertas y juzgadas”, destacó.

El mandatario aseguró que no teme “caer en un acto de corrupción” aunque consideró que “no está de más el cuidado”.

“Es un hecho que me han vigilado más y lo agradezco, pero una cosa es decir la verdad y otra tratar de buscar información donde no hay y generar mentiras o inducir a ideas falsas. Creo que esto se ha dado en el país y no me refiero solo a los medios de comunicación, sino a distintos sectores que han tenido el interés de desprestigiar al Gobierno”, dijo.

Morales aseguró, también, que el sistema penitenciario sigue siendo “una asignatura pendiente” en Guatemala, si bien descartó que el crimen organizado “llegue a ser un Estado” en el país pese a estar “muy desarrollado”.

*Información por cortesía de dpa