Brenda Larios/agroinformacion.com

Ciudad de Guatemala, 26 dic (AGN).- El nuevo salario mínimo para los sectores agrícola, no agrícola y exportador, consensuado entre empleados, trabajadores y los ministerios de Economía y Trabajo, sigue bajo análisis del Ejecutivo, informó hoy el presidente de Guatemala, Jimmy Morales.

“La decisión de si existirá un aumento al sueldo estará basada en las políticas del país, ha habido reuniones, no es un tema fácil, no es un tema que tenga que obedecer a un capricho, este año ustedes se han dado cuenta de que hemos tomado decisiones con base en políticas no caprichosas del Presidente, los hechos son mi más grande muestra y evidencia de que las decisiones han sido basadas en políticas”, dijo.

El gobernante señaló que desde el pasado 15 de diciembre los ministros de Trabajo, Leticia Teleguario, y de Economía, Rubén Morales, han trabajado en el análisis sobre los posibles aumentos en el salario mínimo.

“Se ha trabajado desde que se cerró el plazo para que se pusieran de acuerdo todas las partes, realizando análisis macroeconómicos, microeconómicos, inflacionarios, desarrollo de temas internacionales de competitividad, todavía estamos en el análisis y van a tener que esperar”, señaló.

El informe sobre el aumento al sueldo mínimo es formulado por la Comisión Nacional del Salario (CNS) y enviado al Ejecutivo para su aprobación.

Para el 2016 el salario mínimo se aumentó en 3,62 por ciento para el sector agrícola y no agrícola y llegó a 2.740,21 quetzales, y para la maquila se incrementó en 3,14 por ciento y es de 2.527,5 quetzales. En ambos casos se incluyó el bono de 250 quetzales.

En 2015 el estipendio aumentó 4,5 por ciento para los sectores agrícola y no agrícola y para maquila 4,47 por ciento.